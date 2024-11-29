坦言集：特朗普怪招

特朗普並非狂人，他有極高的心計，他的狂妄是不按現行規矩制度行事，但若非如此，他不可能戰勝共和、民主兩黨的建制勢力，獲美國民眾的支持，達致今天權傾天下的地位。

不管特朗普最終的政治目的如何，他確實在美國掀起一場革命，或有人可稱之為保守主義的反革命，在美國政治、社會與經濟正準備發動一場翻天覆地的大變動。正因為美國是全球最強大國家，美國內部的變動必然觸動全球，而美國勢力在全球各地的取捨選擇，便必然牽動國際的政經。特朗普或有目的在推動國際的變動，甚至連他也不知道會有何種衍生的變動。他的狂妄、鹵莽，便把世界帶入巨大的不穩定變數之中。

國人認識到特朗普的與華為敵，有人認為特朗普的所為有利中國，卻不了解亦不去深究特朗普對華會有怎樣的舉措，以及對美國、對世界其他各國的舉動，會怎樣影響中國未來的發展。

國人了解的是特朗普必然對華進行貿易戰，加徵進口關稅。以上一次經驗，中國可容易應付，例如把生產轉移到東南亞、墨西哥等繞道入美國。但特朗普已先聲奪人揚言加徵墨西哥25%關稅，這是對墨西哥非法移民進美和中國生產加工入美的連消帶打出擊。商品貿易還是小事，更重要和影響深遠的，是他可以禁制、驅逐以至沒收中國在美的投資，無論是企業或個人，且在他上任前，共和黨地方政府已有先兆的言行。即使他不動中國政府的美債，單只對付中國企業、個人的投資，數額巨大，若沒收便是龐大的美國政府收入；驅逐的話，中國企業與個人便要低價出售。美國政府稅收與市場便可有大收益，中國損失會巨大。

若他進一步禁止美國資本投資中國內地與香港，或禁止中國內地及香港投資美國，香港便會喪失大部分的投資業務，國際金融中心便危乎其危了。現時才說要向中東等地引資，但要有效果，不是三、五年之事。而特朗普上任可能會迅即或短期內宣布對華對港的新政策，香港便是措手不及了，但措手不及之後可怎樣應對呢？

特朗普對華亦會是先聲奪人，然後來討價還價。不管結果怎樣，折騰對香港經濟與市場信心會有大衝擊，損失不易彌補，理由是特朗普引入了不穩定因素後，市場不易恢復信心。以上只是一些可能例子，特朗普應該還可以有更多的「怪招」。