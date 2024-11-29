搗新型夾公仔機賭檔 拘9人

【本報訊】執法部門於本月4日起展開「銳陣」行動，重點打擊九龍區由黑幫操控的非法賭檔，至今搗破11個非法賭場、兩個黑工宿舍及一個賭具儲存倉庫，並首次破獲一個以「夾公仔機」作掩飾的新型賭場。行動中，分別以涉嫌「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」、「在賭場內賭博」、「違反逗留條件」、「販運危險藥物」、「非法銷售或管有第一部毒藥」及「洗黑錢」等罪，拘捕72男38女共110人（19至66歲）。

警員根據網上情報分析，派員喬裝調查後，鎖定旺角花園街一間面積約300呎地舖，發現其門面布局與一般夾公仔機舖無異，惟店內20部夾公仔機當中，逾半懷疑涉及現金賭博交易。賭客每局投入一個5元硬幣，再操控夾爪夾起特製骰子，當骰子擲出特定組合的圖案或數字，便可向店內職員核實，再利用一個轉輪抽取贏得的積分，並以一分換取大約50元，當中大獎更可一次贏得折實約1,500元的積分。

本周二（26日）清晨展開行動，掩至有關店舖拘捕9人（19至35歲），包括一名負責人、5名職員及3名賭客，檢走店內14部夾公仔機以及16.8萬元現金。初步調查所得，該夾公仔機店經營4年，約一年前開始加入上述賭博模式，部分賭博機由店舖自營，部分則以月租約6,000元租予其他個別「台主」營運。執法部門指相關「台主」相信亦需負上刑事責任，目前正追緝相關人士，而被捕疑犯已獲准保釋候查。

另破10非法賭場101人落網 其餘10個賭場則屬傳統非法賭場，大多位於「三無」唐樓樓上單位，警員由6月起喬裝賭客，滲入多個位於油麻地、深水埗及旺角的非法賭場搜證，相信各賭場主要提供釣魚機賭博遊戲，並有黑幫操控圖利。黑幫主腦除派遣本地成員營運外，亦以「包食宿」名義招攬內地雙程證人士協助管理人流，並在場內提供「冰」毒及「太空油」等供賭客吸食，又以轉數快等電子方式兌換賭博積分，以加快資金流轉。

行動中，警員在該10個賭場內共拘捕66男35女共101人（24至66歲），包括一名黑幫主腦、3名骨幹成員及16名內地人，另有多名賭場本地職員及賭客，當中57名賭客已被落案起訴，其餘人士已獲准保釋候查。警員亦在10個賭場內檢獲共55部釣魚機、41支太空煙油、13克「冰」毒及吸食用具，以及7,000港元現金。經進一步調查，人員搜查旺角兩間黑工宿舍及大角咀一個賭具倉庫，再檢走有關賭場租約、5部釣魚機、機器組件及26.2萬元現金。