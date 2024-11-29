2長者提款後遇竊 3印尼籍男女落網

銀行遊蕩伺機作案 涉逾8萬元今提堂 北角有兩名長者早前到銀行提款後，在半小時內被人偷走擺放於背囊及手袋內的現金。執法部門經翻查「天眼」追查後，揭發有東南亞賊黨，於案發前在銀行徘徊遊蕩，認定目標「獵物」後尾隨跟蹤，再以聲東擊西手法拉開背囊或手袋拉鏈進行盜竊。本周二（26日），警員發現賊黨再次在北角區出沒，遂以涉嫌「盜竊」一舉拘捕3名印尼籍男女竊賊歸案，他們今早到東區裁判法院提堂。

兩名受害人分別為一男一女，其中71歲本地男子於9月5日，在區內一間銀行提取7萬元現金作日常生活使費，另一名63歲本地婦人，則於本月19日在區內另一銀行提取20萬日圓（約1.02萬港元）現金作旅遊用途。兩人於提款後半個小時內，俱發現其背囊或手袋拉鏈被打開，裝放在內的現金不翼而飛，於是報案求助。

天眼揭尾隨事主落手 執法部門經翻查大量閉路電視後，鎖定3名涉案賊人外貌特徵，根據初步調查所得，有3名東南亞籍男女於案發前，在兩名事主取款的銀行遊蕩，鎖定目標後即尾隨其離開銀行，且跟隨事主進入不同店舖購物，甚至乘搭同一輛巴士，企圖趁機扒竊財物和現金。3人合作行事手法純熟，其中兩人更試圖走近事主製造擠迫感，另一人則趁事主不覺，迅速拉開拉鏈盜去事主袋內財物。

及至本周二，警員在北角區相關銀行附近巡邏期間，再次發現賊黨的身影，當時他們並無使用銀行服務，懷疑3人再次尋找目標伺機作案，隨即以涉嫌「盜竊」拘捕該兩男一女（36至58歲）印尼籍人士。3人分別報稱為商人及家庭主婦，已合共被控兩項上述罪名，案件於今日上午在東區裁判法院提堂。「盜竊」是非常嚴重的罪行，根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，「盜竊」罪一經定罪，最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。