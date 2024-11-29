打狗致受傷昏厥 獸醫判囚3個月

診所打針時不滿掙扎 梯撞扯頸繩制服 男獸醫涉於去年6月在診所替一隻狗注射心絲蟲針時，涉以金屬摺疊梯推撞、扯高頸繩等方法制服掙扎反抗的狗隻，令狗隻受傷及失去意識。該獸醫及後被控一項殘酷對待動物罪，案件早前於西九龍裁判法院經審訊後，裁判官溫紹明昨裁定被告罪成，並判處監禁3個月。溫官斥責被告行為不符比例和殘酷，嚴重違反專業責任及誠信，並強調狗隻是有感受的生命，直指本案案情很嚴重。

31歲被告謝皓鈞報稱獸醫，被控於2023年6月2日，在華懋荃灣廣場地下2A至B舖「一愛寵治療中心」殘酷地打、惡待及驚嚇一隻狗，而導致該狗隻受到不必要的痛苦。根據資料顯示，涉案被告於2019年在香港成為註冊獸醫。

被告自辯稱為固定位置 控方案情指被告於案發時替涉案狗隻注射心絲蟲針時，因狗隻掙扎，被告以金屬摺疊梯推撞該狗隻向牆角。狗隻行往走廊及大堂，助理着被告冷靜，惟被告繼續用摺梯推向狗隻，又兩度用摺梯拍其尾部，導致牠失禁。被告其後更以梯腳插入狗隻的口部使其流血，其後拉着頸繩讓牠被吊起，使其一度失去意識數分鐘。助理將事件告知診所負責人、其後報案及解僱被告。被告自辯時供稱，他只是希望固定狗隻的位置，盡快為牠注射心絲蟲針才有該些動作。

裁判官指被告以金屬摺疊梯攻擊狗隻等行為，已屬殘酷對待動物，若真的想固定牠的位置，應把摺梯擋在牠面前，其行為是完全不必要及不符比例。裁判官指即使為注射心絲蟲針十分重要，也不應不顧代價及動物的福祉，而閉露電視片段可見，被告不僅非常憤怒，情緒更非常失控，對狗隻大聲叫喊，而狗隻明顯極度惶恐，被告行為明顯屬洩憤，最終裁定罪成。

官指如醫生傷年幼病人 裁判官又指，本案是嚴重的案件，因涉及獸醫在醫療過程中殘酷對待動物，嚴重性就如醫生在治療過程中傷害年幼病人，尤其是動物不能保護自己與投訴，故是違反專業及違反誠信。裁判官又指任何一個進步的社會，都會尊重動物的權益，盡量保護其福祉，故須判處相稱刑罰，令社會知道法庭不會姑息此類行為。最終拒絕考慮辯方要求提取社會服務令報告的建議，判處被告監禁3個月。案件編號：WKCC 5063/2023