醫健：職場健康：辦公室整理提升工作效率

辦公室是打工仔開展每天工作的主要戰場，一個井然有序的工作空間不僅能提高工作效率，更能減少壓力，促進身心健康。然而，許多人在繁忙的工作中容易忽視辦公室的整理，導致物品雜亂、工作效率下降，甚至增加安全隱患。例如電器、貨品、文件和電腦設備等的擺放或存放不當，可能引致滑倒或絆倒、物件下墮，甚至阻塞逃生通道。因此，辦公室整理是提升工作安全和健康的重要步驟。以下介紹5S工作場所整理的五大原則。

5S營造舒適職場環境 5S五大法則包括「整理」、「存放」、「清潔」、「標準」和「修養」，運用這些法則就可以將工作間變得整齊又安全，還可減少尋找物件的時間。第一步由「整理」開始，先將物件分門別類，保留「要」的文件和物品，並棄置不需要的。其實，棄置不需要的東西是最艱難的，因為可能會覺得東西仍有用而不捨得棄置，所以在收取文件時可盡量使用電子版，避免放置大量文件和浪費紙張。第二步就是「存放」，按「要」的物品使用頻率、使用量及運作流程等特性，定出儲存的位置和數量，以達致有條理地儲存和放置物品，例如把經常使用的物品擺放較近自己的位置；不常用的集中放進倉庫儲存，並記錄其存放時間及內容。

除了以上兩大法則，我們亦需要為良好工作場所整理中的「整理」、「存放」、「清潔」規範化建立「標準」，例如為「整理」建立處理物品的規則；為「存放」定下識別管理及存放的方式；以及為「清潔」定下清理和檢查準則，使物品或設備可以經常處於清潔和運作良好的狀態。最後是「修養」，把工作場所整理養成習慣去執行和保持。

通過維持辦公空間的整潔和有序，我們不僅能提高工作效率，還能營造一個舒適的職場環境。

職業安全健康局

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