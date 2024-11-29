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屯門亦園村垃圾起火冒濃煙
現場冒出大量黑煙。
【本報訊】昨日上午11時許，一名男子在屯門藍地亦園村，傾倒廢木及塑膠等垃圾和雜物時，該些廢料突然起火燃燒，他於是致電報案。消防趕至現場開喉射水灌救，火場面積約10米乘10米，幸不靠近民居。直至上午11時28分火勢被救熄，經初步調查，相信有人不慎留下火種引發火警，起火原因無可疑。
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