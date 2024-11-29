象鼻山路隔音屏焚毀 拘老翁涉縱火藏武

【本報訊】荃灣象鼻山路一段隔音屏，本周三（27日）早上突然起火燃燒，消防到場把火撲滅，在現場未檢獲助燃劑。不過，有閉路電視拍攝到事發前，隔音屏旁邊有煙冒出，懷疑有人點火，執法部門將案件列「縱火」跟進。警員經一晚調查，翻看附近「天眼」錄影、向居民和在附近工作人士了解後，成功鎖定一名涉案男子。

昨日下午，以涉嫌「縱火」及「藏有攻擊性武器」，拘捕一名於附近居住的姓王（75歲）老翁，在其身上起出3個中型點火器及一把𠝹刀，正調查其犯案動機及是否涉及其他案件。據了解，疑犯無業，在石圍角邨附近落網，由於他離開現場未幾，隔音屏隨即起火，因此懷疑他與案有關。

該路段昨凌晨4時始通車 火警中一段約40米長隔音屏嚴重焚毀，現場一段道路需臨時封閉。路政署及承建商到場通宵搶修，移除損壞的隔音板部件及重鋪受損路面後，至昨日凌晨約4時，象鼻山路來回全線重開，恢復通車。記者返回現場視察，於草叢上發現燒毀的雜物。