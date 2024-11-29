沉船灣現沉船 擱淺2個月未清理恐污染

【本報訊】西貢海域發現沉船，船身斷開恐現漏油風險！有市民昨在社交平台發布照片，指早前在西貢沉船灣一帶遠足時，看到一艘貨船擱淺，船身斷開兩截在近岸位置載浮載沉。他指事故發生近一個月，惟未有任何清理行動，他估計附近為郊野公園範圍，憂慮沉船會洩漏燃油，促相關部門盡快清理，否則會污染海洋破壞生態。海事處證實，早於9月底接獲相關貨船擱淺報告，相信貨船來自內地，正跟進事件，目前並無發現溢油情況。

由讀者提供的相片可見，貨船在海灣中擱淺，船頭及船身已斷開並分隔一段距離，當中船身有一大半面積被海水淹沒並且損毀嚴重。而船頭則傾側沉在大海裏，部分船身有刮痕。該市民稱早於一個月前已發生相關事故，更指「有沉船的沉船灣還是第一次見」。

根據《商船（本地船隻）條例》第56條，打撈沉船和清走擱淺船隻是船主責任，若船主未在限期前移走，有關的船會被扣押，海事處會向船主追討有關費用，船主更可被判罰款2.5萬元及監禁一年。若海事處無法找到船主，清理費或需由公帑埋單。

當局指來自內地 會密切監察 海事處指，於今年9月26日接獲報告，指西貢沉船灣附近海域有一艘貨船擱淺，初步調查指該貨船來自內地，因強風而漂流到涉事水域擱淺，事故無造成任何人員傷亡。而船東代表已聯絡該處並計劃移走沉船，該處正進行跟進行動。翻查紀錄並未接獲溢油報告，在有關海域亦未發現油污，該處會繼續監察，如發現或接獲有關溢油報告會立即安排清理。漁護署指，沉船地點鄰近西貢東郊野公園，會密切監察有關郊野公園的情況，並按實際情況聯絡相關部門作出適當跟進。