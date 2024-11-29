東呼即應：西裝男送巴士車尾 攔路被斥損人不利己

【本報訊】香港人生活壓力山大，「阻人收工，猶如殺人父母」這句「金句」相信大家一定聽過，但亦要公道一點，不少打工仔也很有責任心，「阻人上班」引發的怒火，一樣不可以小覷。《東呼即應》留意到網上流傳照片，一名西裝男不知道是否追巴士不成，索性站在車頭前，實行「我搭不到車，大家也別指望可以搭到」。

不少網民也狠批，自己一個人趕時間也就罷了，現在耽誤整輛車的人，令大家上班、上課遲到，實在是非常自私的行為。有網民便開玩笑指，「擋巴士其實也不算很酷，下次擋地鐵吧」，不過「酷」歸「酷」，這種行為既阻礙別人，自己又危險，絕對要不得。

根據規例可罰五千元囚半年 根據《公共巴士服務規例》，乘客及擬成為乘客的人，不得「故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人」，否則可被判罰款5,000元，及監禁6個月。