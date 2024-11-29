疑AI模仿議員聲線詐騙 工會理事失財5萬

【本報訊】繼日前有人藉議員與裸女的人工智能（AI）合成圖片詐騙後，有騙徒更利用AI冒充議員犯案。勞工界議員周小松指有不法之徒疑似利用AI模仿他的聲音進行電話詐騙，導致所屬工會一名理事失財5萬元，他事後表示回想事件都覺得恐怖。

據悉，受害人是工會分會的理事長，周二收到自稱「周小松」的來電，儘管對方電話號碼並非周小松的，然而聲線卻像周小松，疑利用AI模仿，於是不虞有詐，應對方要求以另一號碼的WhatsApp聯絡。假冒周小松的騙徒指有急事要借錢，又相約翌晨10時在立法會天橋會面。

前日早上騙徒再聯繫該受害人，要求過數至他的戶口並強調是急用，過數之後他會在辦公室交還現金。受害人聽從要求，轉帳4萬至5萬元予騙徒後懷疑有詐，於是致電周小松的電話號碼求證，方知受騙。

周小松：事件恐怖 籲小心騙徒 事後，周小松告誡身邊人要小心，又指回想事件都覺得恐怖，因他與受害人稔熟，結果聽到熟悉聲音以致失去戒心，加上相約在立法會大會前見面，可見騙徒對他的身份有所了解。

他提醒市民要小心提防騙徒，對陌生電話提高警覺，特別是聽到涉及匯款要求時，必須再三核實清楚對方的身份。