國際申訴專員高峰論壇下周二展開

【本報訊】申訴專員公署首次籌辦的國際申訴專員高峰論壇2024於下周二（12月3日）在港舉行，超過140位來自六大洲約40個國家及地區的參加者會出席，與會嘉賓包括國際申訴專員協會第一副理事長、亞洲申訴專員協會理事長、眾多國際申訴專員和30多位駐港領事等，同時超過20個國際機構如世銀、國際貨幣基金等高層也會參加。

40地逾140參加者出席 高峰論壇主題是「承先啟後—申訴專員在轉變的世界中履行使命」，與會者將討論申訴專員制度和機構所面對層出不窮的挑戰及未來發展。國家監察委員會國際合作局局長蔡為，和國家信訪局副局長李自軍亦會出席高峰論壇並作專題演講。

申訴專員陳積志表示，與會的海外嘉賓留港期間，將參觀立法會及展城館，透過參觀立法會綜合大樓的會議設備及教育設施，以及與立法會主席、各委員會主席及議員們的會面交流，可加深了解香港特區完善的政治體系和立法程序。超過80名國際申訴專員及高層代表已報名參加這項活動。此外，嘉賓還會參觀香港地質公園、中環半山新舊城區漫步、詠春拳鍛煉體驗、香港電車觀光之旅和繽紛賽馬夜，藉此更深入認識香港。