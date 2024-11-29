中學引入國產C919飛行模擬器

【本報訊】聖士提反堂中學於年前增設1：1波音737飛行模擬器，讓學生體驗飛行員職業，今年再引入全港首個國產C919民航客機的1：1飛行模擬器，是本港首台設置C919飛行模擬器的中學，學生可以率先體驗C919的模擬駕駛。校長麥偉麟表示，學校將為學生提供全港首個融合國情教育、STEAM教育及飛行訓練的課程，引入C919後，連同已有的737，令整個課程更全面。學校藉此讓學生感受中國設計的飛機，與其他國家設計系統的分別，有助學生將理論應用在不同的模擬器上，裝備學生未來在航空界發展，應對不同情況。

聖士提反堂中學的「飛行模擬器航空訓練課程」以3個階段進行，包括首階段在各級STEAM課堂的模擬飛行體驗；第二階段夢想啟航課程的模擬飛行課程，揀選部分學生作進一步學習，包括理解操縱桿、舵腳及飛行理論等知識。至於第3階段的進階模擬飛行訓練課程，學生完成課程後能夠順利駕駛飛機，包括起飛、油門調整、轉彎、調控高度與速度等及降落。

麥偉麟指出，新增C919飛行模擬器後，任何學生都可以在課堂上接觸，分別是不同階段的課程，學習亦有不同。初階的學生主要是體驗和觸摸C919飛行模擬器；而進階課程的學生，則會將學到的理論應用在模擬器上。導師亦會點出737與C919的分別，裝備學生在畢業後能較容易應對不同情況。

明年舉辦學界航空比賽 另外，為了深化飛行模擬器航空訓練課程，在今學年新增航空學員實習體驗的聯校活動作為課程的第4個階段，讓學生在畢業前可有實習體驗。課程由學校老師帶領，曾參加進階模擬飛行訓練課程的學生，以小組形式讓學生擔任「小老師」指導參加聯校活動的小五及小六學生，讓小學生亦能體驗模擬駕駛樂趣。明年亦會舉辦全港學界航空比賽。