首屆全球青年力量峰會在港舉辦

【本報訊】首屆2024全球青年力量峰會於香港海事博物館舉行，焦點環節「領袖對話：塑造未來領袖」，匯聚香港最具影響力的各界領袖，共同探討香港在全球舞台上的戰略地位，分享如何通過政策、人才及創新優勢等，鞏固香港作為國際合作及前瞻性領導中心的地位。香港全球青年專業倡導行動創始召集人劉仲恒表示，峰會是一個重要的催化劑，推動跨越地域與行業界限的行動與合作。

劉仲恒續指創新是推動進步的核心，而香港則是一座燈塔——孕育前瞻性理念與變革性解決方案的中心，香港不僅是通往亞洲的門戶，更是一片匯聚創意、抱負與合作的機遇熱土，共同塑造未來。

應對全球挑戰 解鎖行業機遇 峰會期間，與會者還聚焦於應對全球挑戰及解鎖主要行業機遇。在「健康經濟：探索 創新以實現韌性未來」的環節中，頂尖醫療及保險機構的領導者探討了健康科技及綜合醫療服務的變革潛力；而「數碼及創意經濟：為明天創新」環節深入探討數碼平台及虛擬經濟的變革力量。嘉賓就創意內容策略及技術在重塑創意產業進行探討，強調香港如何憑藉人才 、基礎設施及連接性，成為推動全球文化及經濟增長的主要動力。