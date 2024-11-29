國防部：海軍將常態化訪問香港

【本報綜合報道】中國軍艦將常態化訪港。國防部指，包括海軍兩棲攻擊艦海南號等艦艇於本月先後訪港，海軍今後亦將常態化訪問香港。同時，國防部亦提到，本月底至下月上旬，中國將與印尼開展聯合演習，亦是兩國軍隊首次進行此類演習。至於中美會晤方面，國防部指需要合適氛圍，也要有原則。

中美防長未晤 華指主權不容侵犯 針對中美防長在第11屆東盟防長擴大會期間未會晤一事，中國國防部發言人吳謙在昨日舉行的記者會上稱，中方對發展中美兩軍關係有原則，中方主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。他提到，中國海軍近年在國內外多個沿海城市舉行艦艇開放活動，海軍今後將常態化訪問香港。

吳謙表示，中美會晤需要合適氛圍，溝通不能沒有原則，美方不必擺出一副希望對話的姿態，自己做過甚麼損害中方核心利益的事心裏有數。他指過去幾年，兩國兩軍關係雖然經歷跌宕起伏，但總體實現了穩定。中方希望與美方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國軍隊的發展，把以和為貴、以穩為重及以信為本作為兩軍交往的基本遵循，在平等和尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係。

吳謙又談到中國與印尼兩軍關係發展，指近年兩軍高層交往密切，明年是兩國建交75周年，中方願與印尼進一步密切兩軍高層交往，完善防務領域對話機制；加強軍兵種互訪和聯演聯訓交流，深化軍事院校和智庫交流。他宣布本月底至下月上旬，解放軍南部戰區將組派兵力赴印尼開展「和平神鷹-2024」人道主義救援減災聯合演習。