黎智英否認曾說「推爆政府」 冀勇武派自建領導團

反駁陳梓華供詞 稱和平示威可獲國際支持 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審。黎智英繼續自辯，他反駁從犯證人陳梓華的說法，否認說過「推爆政府」及希望年輕人能接棒推翻中共。黎認為年輕勇武派應建立自己的領導團隊，當時相信「攬炒巴」劉祖廸是合適人選，但否認欲培養「攬炒巴」做政治明星及提供生活費。

黎智英昨繼續接受辯方大律師關文渭主問。對於本案從犯證人、法律助理陳梓華在審訊時指，2019年11月及12月，他先後在黎智英的私家車上跟黎傾談，黎稱未來要結合街頭、議會及國際線力量，「推爆政府」，又指黎不認同年輕人搶話語權的做法。黎智英昨在庭上反駁說法，指他從沒說「國際線」、「推爆政府」及「話語權」。

明言不知陳梓華與國際線有關 黎智英明言，他從不知道陳梓華與國際線有關，在他眼中，陳梓華是勇武派領袖，他希望陳能協助使勇武派降低暴力程度。2019年理大事件後，他強烈渴望年輕勇武派能建立自己的領導團隊。而他從媒體中得知「攬炒巴」劉祖廸這個人，知道對方在勇武派之間具影響力，有很多追隨者，找他當勇武派領袖會有效，故欲透過陳梓華聯絡劉。黎憶述，2020年1月11日，他在台灣跟陳梓華和劉祖廸見面。

陳梓華供稱，在台灣飯局中，黎智英表示想培養劉祖廸做政治明星，稱可在生活上資助劉祖廸1萬英鎊（約10萬港元）；黎認為要團結不同板塊，包括商人、街頭、議會及民間力量；黎當時說，他這一代人未必能推翻中共，希望以劉祖廸為首的「攬炒團隊」能接棒。黎智英昨統統否認上述說法，反指領袖是不可能被培養，形容陳梓華的講法滑稽、荒謬，陳只是把個人想法套入黎的口中。

指靠港年輕人推翻根本不可能 黎又笑稱，要香港年輕人推翻中共根本不可能，且想法瘋狂，比荒謬更荒謬。黎續供稱，當日是劉祖廸主動提及「支爆」，這是劉預計未來會發生的事。黎自言，這是他第一次聽到「支爆」這詞語。

辯方問及控方開案陳詞。控方指，黎智英跟多名充當代理人的人士合作，同時給予指示他們，目的包括要求制裁。該些代理人包括英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯、美國國務院前資深顧問惠頓及Mark Simon等。黎智英否認此說法，指上述的人都不是他的代理人，相信也不是美國的代理人。黎強調，國際支持很重要，香港市民可以透過和平示威，爭取道德高地，從而獲得國際社會同情及支持。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點