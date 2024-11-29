醫健：醫患同行：公院醫療管理改革 挑戰重重

公立醫院多年來面對人手短缺及海量臨床工作壓力，發生醫療事故常有所聞。一路以來，醫管局也有醫事匯報系統機制(AIRS），令前線同事遇到事故可立刻申報。利用電子網絡系統，呈報和分析醫院發生的意外事故，目的更能有效分析及記錄個案，作出風險評估和庫存數據。但由於要申報的狀況及種類繁多，也需要時間作根源分析才能判斷及作出改善建議，權責問題也難透過系統妥善處理，改善也難免受限於運作層面。

至於較嚴重的醫療事故，如涉及傷亡或疏忽的個案，一般依靠嚴重醫療事故呈報機制。醫管局自2007年10月起實行此政策，統一各聯網處理嚴重醫療事故的方法和程序，以加強呈報、管理和監察在公立醫院發生的嚴重醫療事故。在嚴重事故上的分析較能在政策改善，但能否落實至各醫院部門運作層面，以致做到預防類似事件再出現的成效則較參差，而在釐清權責上也並不容易。

就近月發生的多宗醫療失誤，醫管局早前成立公立醫院系統管理檢討委員會，並於日前提交檢討報告。醫務衞生局同意報告提出的31項建議措施和相關行動計劃的方向，而醫管局亦認同及全數落實各項改善措施和持續監察落實進度和成效。

減資源內耗肥上瘦下等詬病 誠然，要提升公營醫療服務的整體質素，局方必須就沿用已久的醫院管理的系統和結構持續深化改革，以確保公營醫療系統持續提供優質的醫療服務，並且要減少資源內耗，「肥上瘦下」等詬病，讓醫療資源用得其所。是次檢討涉及醫管局有關管治及權責分工，亦包括運作、風險控制、程序指引遵從性等方面，觸及由醫管局總辦事處到醫院各聯網，由管理層到醫院各部門員工多個層面，是涵蓋多方面的改善建議。

當然，不同醫院的管理文化不盡相同，「山頭主義」在醫管局轄下四十多間醫院、數百部門、數萬員工常有發生。怎樣把有建設性的建議落到實處，需要各醫院管理層及管治委員會的努力才能成功推動。就此，醫管局在大會下成立管治及架構改革委員會，由醫管局大會主席擔任改革委員會主席，直接督導落實報告有關管治和權責分工的建議，以及相關改革工作，希望這安排能避免「架床疊屋」，經過不同層面討論到前線已面目全非的弊病。

雖然改革是有承擔的表現，但要推動幾萬人的團隊在管治上能做到上下一心並非容易，面對壓力瀕臨爆煲的前線人員，更多硬指標、硬道理更有機會適得其反，加上團隊現時正值青黃交接期，管治文化及訓練背景的差異令政策「最後一里路」充滿挑戰。

病人醫護權益協會召集人龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會