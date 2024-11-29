禁常會撐修例 太空油增管制

青年吸食新興毒品 本月已拘逾百人 新興毒品「太空油」近年開始在年輕人中流行，禁毒常務委員會表示，支持政府修訂有關條例，亦會繼續與多方持份者合作。政府表示，執法部門於11月進行了多次執法行動，拘捕涉案人員過百人。當局還提醒，非法攜帶「太空油」進出香港，以及非法攜帶電子煙煙油進入香港，違者一經定罪可判處監禁。

就年輕人吸食新興毒品「太空油」的問題，禁毒常務委員會主席李國棟昨日表示，禁常會支持政府盡早修訂《危險藥物條例》加強管制「太空油」的主要活性成分依托咪酯，並歡迎執法部門嚴厲打擊與「太空油」相關的罪行。禁常會支持繼續將牽涉「太空油」相關罪行的不法之徒繩之以法，以免大眾受這新種新興毒品荼毒。

教育宣傳 拆解太空油謬誤 預防教育和宣傳是減少毒品需求的方法。禁常會禁毒教育及宣傳小組委員會主席陳永堅表示，禁常會會繼續與政府及禁毒界別持份者合作，向公眾特別是年輕人拆解「太空油」的謬誤，以防他們誤墮這新興毒品的陷阱。他續表示，這方面的工作包括向學校教職員講解辨識吸食「太空油」或其他毒品成癮者的方法，以及如何提高前線人員處理「太空油」個案的能力等。陳永堅呼籲，應多關懷身邊人，並與他們保持良好溝通。如發現身邊人遇到困難，甚至受毒品問題困擾，應伸出援手，鼓勵其尋求專業協助。

政府表示，立法與執法是政府多管齊下的抗毒策略之重要一環。政府會致力繼續從源頭打擊太空油，截斷其供應。而政府針對「太空油」的巡查包括網上巡查，並採取情報主導的執法行動。例如，香港海關於11月展開連串反「太空油」行動，破獲9宗管有依托咪酯的案件，共檢獲191粒懷疑「太空油」煙彈及16公斤可製成約4.8萬粒「太空油」煙彈的懷疑依托咪酯粉末。另外，執法部門在今年首十個月已偵破88宗與「太空油」相關的案件，並拘捕132人。

上述的「太空油」是毒販巧立名目推出的新興毒品，無標準成分，但通常含有一種名叫依托咪酯，這是一種須醫生處方的麻醉劑。依托咪酯受法例管制，屬第一部毒藥。除依托咪酯外，「太空油」亦可能混入其他毒品，包括大麻和氯胺酮等。吸食「太空油」會嚴重損害身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡，所以吸「太空油」等同吸毒。