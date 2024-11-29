涉助虛報投資來港 兩移民顧問今提堂

4申請人同控串騙 擬轉介區院答辯 移民顧問涉協助客戶向入境處虛報投資，4名投資移民申請人及兩移民顧問同被控。涉案的移民顧問公司前董事，涉多次使用相似手法詐騙入境處，繼早前被廉政公署檢控後再被加控10項罪名。廉署指，6名被告目前均獲准予保釋，案件將會在今日於九龍城裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

據廉署披露，談智鳴，50歲，盈富顧問（大中華）有限公司（盈富顧問）前唯一董事兼股東，於今年6月被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。移民顧問蘇大杰，38歲，則被控一項或兩項串謀詐騙罪名。還有4名年齡介乎44歲至51歲的投資移居申請人，即李菊、魏新文、盧俊楷及曹洪光亦被控一項或兩項串謀詐騙罪名。

訛稱千萬元購債券 廉署表示，談智鳴涉嫌協助客戶向入境處虛報已在香港投資1,000萬元，串謀詐騙入境處批准該些客戶的投資移居申請。廉署調查後又揭發被告涉及多項相類勾當，於前日加控談智鳴10項串謀詐騙罪名。其中8項新增控罪指於2016年4月至2024年7月期間，涉嫌與8名申請人，包括上述4名同案被告串謀詐騙入境處，導致入境處批准他們移居香港，以及他們其後延長逗留香港期限的申請。

涉案人士涉嫌提交虛假申請，使該8名申請人看來符合該計劃的投資規定，及虛假地表示該等申請人曾分別投資1,000萬元於本港一間上市公司發行的債券，並一直是有關投資的絕對實益擁有人。另外兩項新增的控罪指，談智鳴與其公司職員蘇大杰涉嫌以相類手法，串謀另外兩名投資移民申請人詐騙入境處，導致入境處批准兩人移居香港，以及他們其後延長逗留香港期限的申請。