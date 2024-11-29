海洋公園 收入人次5年高 熊貓熱冀保錢途

補助明年停止 議員憂經營不易 海洋公園將公布2023/24財政年度業績，公園總收入和入園人次分別錄得40%和30%的增長，兩者皆創5年新高。不過，扣除政府資助、折舊和減值撥回，公園全年淨虧損約7,000萬元，其中經營虧損淨額較上年度減少30%。2024/2025財政年度，園方指將善用6隻大熊貓居於公園的契機，全力推動全港的大熊貓熱潮，藉此提高公園的入場人次及收入，同時推動本港大熊貓旅遊的發展和推廣生態保育。

隨着市場持續好轉，海洋公園入場人次錄得明顯上升，總入場人次按年增長29%至310萬，其中非本地旅客人數增達3.15倍，包括來自內地訪客於期內上升3.55倍，而來自印度及菲律賓的訪客分別錄得按年4.12倍及2.26倍的增幅。

收入方面，海洋公園於2023/24年度錄得了11.81億元收入，按年增長41%，其中門票收入上升54%，商品銷售收入和餐飲收入分別上升27%及32%，每名訪客的人均消費按年上升6%。

開支方面，公園總支出按年升17%至14.8億元，低於收入增長，其中保育開支4.376億元，佔總支出30%。扣除政府資助、折舊和物業、機器及設備以及使用權資產減值的情況下，公園的經營虧損淨額連續3年收窄，較一年前減少30%至2.972億元。

去年度，政府總共資助海洋公園約8.5億元，包括針對新冠疫情的資助約5.7億元，以及為其4年支持海洋公園推展保育及教育工作的2.8億元保育及教育補助。政府在本年度的資助額，縮減至2.8億元，而有關補助額為期4年，將於明年完結。

新歷險區2026年落成 議員田北辰表示，除了政府為海洋公園的資助完結，早年獲政府貸款約50億元以擴建園區，該筆款項亦需於2028年開始還款，擔心到2026年至28年期間經營會更見困難。田又指，雖然2026年新的歷險園區將落成，但屆時能帶來多少收益仍屬未知數，期望大貓熊帶來的效應可以作出彌補。

他指出疫後通關的人潮效應已退，但看好大熊貓經濟，全世界認識海洋公園都因為大熊貓，他建議可多製作有關本港幾代大熊貓的歷史，以吸引旅客，可為海洋公園的經營帶來生機。

海洋公園則指，除了全力把握大熊貓熱潮帶來的商機，會繼續透過不同項目營運模式提升營運效能，包括夥拍其他機構推展新設施發展項目及籌辦大型節慶活動、為更多企業及機構提供團隊建設活動、顧問服務和包場服務、為海外學生舉辦本地遊學團、加入新的活動體驗和零售概念、向理念相近的機構及品牌尋求贊助和捐款等。

海洋公園又說，會繼續做好保育和教育方面的工作，發揮社會功能和回饋社群，其中在2023/2024財政年度，公園在保育及教育範疇投放4.376億元，佔總經營成本接近30%；而為支援不足社群所提供的免費入場或福利門票總值2.16億元，較一年前高31.6%。