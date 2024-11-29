拓穆斯林旅遊 130餐廳獲清真認證

【本報訊】港府大力推動穆斯林旅遊，以吸引中東和東盟旅客客源。香港旅遊發展局早前委聘認證機構，到餐廳、酒店進行「新月評等」的評級認證，其中有39間酒店、4個景點已得到「新月評等」評級。而獲清真認證的餐廳亦增加至逾130間，較年初多約30間，當中有高級中菜食府首度獲認證為「清真友善餐廳」，並推出「蜜汁牛肉叉燒」，冀令穆斯林旅客能品嘗叉燒。

39間獲評級的酒店內至少有一層的房間標示朝拜方向、提供附近清真寺清單，以及清真早餐指定區。當中，九龍香格里拉及香港海洋公園萬豪酒店已取得第5級評級（7級最高），即可提供清真認證菜式及提供穆斯林友善洗手間等；而昂坪360、海洋公園等4個景點及會展場地亦已獲評級，提供清真食品、男女分開的祈禱空間及相關配套，甚至提供友善洗手間等。

取替豬肉 推蜜汁牛肉叉燒 獲清真認證的餐廳數目亦由年初約100間增加至超過130間。其中，著名高級中菜食府「唐述」成為本港首間高級中菜餐廳，獲香港回教信託基金總會（BOT）頒發「清真友善餐廳」認證。「唐述」營運及廚藝總監（中式菜系）周世韜分享，餐廳用半年時間成功申請認證，過程相當嚴謹，將供應20款清真認證中式菜餚，包括以牛肉取替豬肉的「蜜汁牛肉叉燒」，但顧客須提早最少3日預訂。

周世韜透露，廚房經認證機構深度清潔後，會劃分清真煮食區，由專門廚師煮食，亦需額外購買新的雪櫃、食材、廚具及清潔用品。他坦言成本有所增加，但亦不介意，期望從未品嘗過中菜的中東人亦能享受美食，「令他們有叉燒食！」旅發局副總幹事葉貞德表示，穆斯林旅客每人日均消費消費為6,700元，較非穆斯林旅客的5,300元高，是非常具潛力和具消費力的客群。