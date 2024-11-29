新中山客運口岸通航 開往中港城

【本報訊】廣東省新中山客運口岸昨日正式通航，率先開通中山往香港中港城、香港機場及深圳蛇口3條航線。滿載約220名旅客的客輪「中山20」於昨早10時平穩駛離碼頭前往香港中港城，開啟新中山客運口岸的首航之旅，65分鐘已達。

載220人 65分鐘抵達 新中山客運口岸昨日舉行了開通暨航線首航儀式，目前該口岸每日通航航次中，逾80%為中山往返香港航線。當天也成為了新口岸搬遷至翠亨新區馬鞍島東岸正式運行的首日，未來預計還將會開通中山至深圳蛇口、中山至澳門氹仔航線。中山港海關旅檢科副科長李根表示，新中山客運碼頭是目前全省規模最大的水運客運口岸，該航運能級的提升將會給海關的監管和服務帶來了新的挑戰。

在碼頭建設期間，中山港海關積極引入智能化設施設備，建設前置攔截、負壓隔離等設施及用房。出入境旅客可在新中山客運口岸體驗到更安全、便捷和高效的「無感通關」，海關衞生檢疫通道從「4進4出」提高到「10進10出」，並實現測溫、核輻射監測、健康申報等步驟一站式完成。