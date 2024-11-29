恢復一簽多行 擴一周一行 政府：很快會有消息

【本報訊】業界催促港府向內地爭取進一步深化內地居民來港簽注安排，包括恢復深圳「一簽多行」和擴大「一周一行」個人遊的試點城市範圍等，港府在上月曾經表示已向中央提出相關請求，港府官員昨日指出中央政府有關部門積極研究，加速推進，相信很快會有消息。

拓大灣區數據流通措施 港府又指出特區政府各單位將全力做好實施配合工作，促進了人員往來，為旅遊、餐飲、零售等行業注入了新的動能。

對於與大灣區合作方面，港府早前已經提出不同措施，與各個大灣區城市相互擴容，包括擴展數據流通措施至更多行業、加強醫療協作、推動大灣區法律資訊交流和培訓等，又指港府將會與大灣區城市合作，結合大灣區優勢，促進相關政策創新突破，構建更高水平的互聯互通。