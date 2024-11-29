中英街新檢查站今啟用 12‧23無感通關

【徐家浩報道】已逐步開放的沙頭角邊境禁區，當中以藍色帳篷搭起的中英街警崗今日關閉，同時新警崗亦會啟用。兼具檢查站功能的新警崗將會使用無感通關，由於人臉辨識系統調校需時，預計下月23日才可投入使用，屆時經預先登記就可以使用無感通道出入檢查站。有社區人士認為，措施可促進沙頭角的旅遊發展。

在前日的立法會會議中，政府指今年年底會推出人面辨識先導計劃，日後只要持有效禁區許可證可以進出中英街的人士，經過預先登記就可以使用無感通道出入檢查站。北區區議員高維基昨日在社交平台透露，今早9時開始使用新的中英街警崗進出，原有的舊警崗亦將於同一時間正式關閉。沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪表示，新警崗會採用無感通關，因人臉辨識系統在調校中，暫時仍會像舊警崗般採用需出示文件的檢查模式。

倘放寬料旅行團形式進入 至於有多少人會申請使用無感通關，李冠洪指約3,000至4,000人，主要是沙頭角的居民。他認為下月啟用無感通關之後，中英街仍會維持「禁區中的禁區」，畢竟始終都要有所區隔，日後措施若有所放寬，相信會採用旅行團形式進入，並預計對區內的旅遊有促進的作用。

當局日前指沙頭角邊境禁區推行開放計劃，至今已有13.4萬名旅客到訪沙頭角，政府密切留意計劃的實施情況和持份者的意見，持續檢視安排並推出優化的措施。為推動通關效率和當區發展，當局指港深兩地政府已達成共識，同意雙方同步建設橫跨沙頭角河的旅檢大樓，重建沙頭角口岸，相關工程的可行性研究現正進行中，預計明年內完成，研究範圍包括口岸附近一帶的道路基建、公共交通用地需求、口岸範圍，土地業權、環境評估和文物保育等的事項。