3客機同步升降 航空業邁新里程

【本報訊】香港國際機場三跑道系統昨午正式啟用，大灣區航空一班由舟山抵港的航班於北跑道降落，與包括國泰及香港航空的航班分別於中跑道及南跑道同步起飛，邁進香港航空業一個新里程。大灣區航空行政總裁吳秀蘭表示，大灣區航空是香港最年輕的航空公司，將充分發揮香港「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，致力不斷擴充機隊及開拓飛行網絡，以配合客戶日殷的需求、加強香港與世界各地的聯繫，以及為鞏固香港的國際航空樞紐地位作出貢獻。

香港航空則指，三跑全面啟用可顯著提升機場的吞吐量，優化航班起降流程，提高營運效率及旅客體驗。該公司總裁兼機師孫劍鋒親自駕駛航班HX610，於下午3:50由南跑道起飛，祝賀香港機場三跑道系統正式啟用。港航表示，將繼續深耕本地市場，把握三跑帶來的機遇，善用「機場城市」建設及周邊航空網絡，深化與大灣區城市的合作，推動多式聯運。另外，港航將加開首爾、東京及札幌航班，12月亦將開通仙台航線及恢復黃金海岸與溫哥華航線，表明對三跑容量的信心，並將持續探索更多具潛力的航線，加強與「一帶一路」沿線國家及國際市場的聯繫。

有智庫則稱，三跑啟用令人雀躍，是應對日趨激烈的全球航空競爭的積極部署。留意到以香港為基地的各大航空公司正積極利用三跑投入運作的契機，擴大航綫網絡，相信將為市民和旅客都帶來裨益，同時吸引更多國際客貨運航班選擇香港作為中轉或目的地，強化香港成為連接亞洲乃至全球的重要航空節點。

初期每小時可處理75班機 機管局曾指，三跑運作初期，可由每小時最多處理70班機，增至75班，有信心配合科技等，最高可提升到每小時102班機，但考慮到市況仍在復甦等因素，需要一段時間才可達到最高客運量。