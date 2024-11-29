歷時13年竣工 機場三跑啟用

耗資1400億 大灣區航空國泰港航參與儀式 造價達1,415億元、由公眾諮詢到工程完工歷時13年的香港國際機場三跑道系統昨日正式啟用。機管局表示，三跑啟用後，香港國際機場將在10年後達到年客運1.2億人次及貨運1,000萬公噸。政府則指，三跑道工程是香港有史以來規模最大的基建，並打破多項香港以至世界紀錄（見表），現時機場航空貨運量已居世界第一，期望航空業在三跑機遇下全速恢復運力，再創高峰。國家交通部及民航總局均派代表出席昨日的儀式。

三跑道系統建造工程於2016年8月展開，填海面積約650公頃，相等於34個維園，政府指規模相當於在現有機場旁興建一個新機場。項目包括興建一條全長3,800米的跑道及滑行道系統，以及新的客運廊及停機坪。新建的第三條跑道「北跑道」已於2022年11月啟用，並暫時關閉中跑道作重新配置，包括平整路面、興建新跑道出入口等；重新配置的中跑道於今年9月完成試飛。隨着三跑道系統啟用，三條跑道可以同時讓飛機升降。

機管局昨日起重新編配三條跑道用途，已啟用兩年的北跑道主要供客機降落，重新配置的中跑道會用作客機起飛，而南跑道則主力供貨機升降。為紀念三跑道系統啟用，機管局昨日安排3架飛機在三條跑道同時升降，其中南跑道起飛的為香港航空HX610客機，中跑道為國泰CX8333客機，北跑道則有大灣區航空客機降落。

北南中跑道昨起同時運作 機管局主席林天福表示，三跑道系統正式啟用是香港機場最重要的里程碑，機場三條跑道，即北跑道、南跑道、中跑道，昨日起同步運作，三跑道系統將會大幅提升香港機場運力，每年客運量可提升至1.2億人次，貨運量達至1,000萬公噸，預期未來10年將可達標。他又指，三跑道系統啟用後，機管局將全力推進機場城市計劃，將機場發展成為一個具備香港國際化特色的旅遊目的地、亞洲領先新地標。

政府官員表示，香港機場是香港及粵港澳大灣區通往世界的重要門戶，對社會經濟發展起戰略作用。三跑道系統落成後，香港機場容量將顯著提升，本港的航空貨運量世界第一，客運量有望在年底前恢復至疫情前水平。他提到，機管局會深化港珠機場合作，提供「經珠港飛」客貨運服務；又透露正與東莞推進「海空貨物聯運」合作發展，積極結合灣區優勢。他續指，當局會全力擴闊國際聯繫，開拓更多新航點，尤其是「一帶一路」沿線國家，提升行業競爭力。

料10年後貨量達千萬公噸 香港中文大學航空政策研究中心主任袁志樂表示，三跑啟用後，機場可提供更多比較理想的航班升降時段讓航空公司使用，有助他們選擇香港增闢航點。對於機管局預計，10年後機場年均處理貨物量達到1,000萬公噸，袁認為，土地是本港航空貨運發展最大阻礙，料未來香港會研究同大灣區城市加強合作。

機場三跑道系統由公眾諮詢到工程完工歷時13年。（陳德賢攝） 三跑小統計