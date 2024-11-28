龍七公：村官腐敗氾濫 蟻貪毒過老虎

中紀委日前公布，今年1至9月，全國被立案調查的現任或原任村黨支部書記、村委會主任等，共計7.7萬人。而去年全年，這一數據是6.1萬人，二者合計近14萬人。須知中國共有村莊約48萬個，也就是說，不到兩年時間查辦的村級貪官數量，約佔全國總數四分之一，規模之大，令人震驚。

豢養打手 巧取豪奪 內地這些年反腐敗，分為「打虎、獵狐、拍蠅」等幾類，對象分別是高層、外逃、基層的官員等。村，是中國最低一層的組織，而且名義上不算一級政府，只算是自治組織。但實際上，村長與行政官員無異，甚至權力更加不受節制。北方民諺形容：「別拿豆包不當乾糧，別拿村長不當幹部。」就是提醒千萬不要小看村官的能量。

國家級、省部級、廳局級的「大老虎」，雖然貪腐動輒上億元（人民幣‧下同），錢財來得如山呼海嘯，但畢竟與草根小民接觸少，老百姓並無直接體感。村長、村支書卻不同，與村民生活在同一片土地上，其剋扣補貼、挪用經費、圈佔土地、私賣公產，直接侵害農民切身利益。有些村官甚至豢養打手、欺男霸女、巧取豪奪，更到了敲骨吸髓的地步，百姓防不勝防，退無可退。

有人或許疑惑，村民難道甘於逆來順受？為何不上訪告狀？須知道，這些在基層一手遮天、獨霸一方的「土皇帝」，十有八九是黑白兩道通吃，市、縣、鄉、村層層打通關節，官官相護，盤根錯節。很多人都有着黨代會、人大、政協、工商聯等種種「紅頂子」光環當護身符。因此，舉報的百姓往往沒能伸冤，反而被打擊報復，斷手折腳、家無寧日者大有人在。

一些農村尤其是土地、礦產資源密集的地區，「蛋糕」大、「油水」足，村官靠徵地、拆遷、開礦，攫取數千萬乃至上億元的金錢，司空見慣。山東平度杜家疃村徵地拆遷獲利上億元，而分到村民手裏的僅800多萬元。有些村民表達不滿，遭到幾十名地痞流氓滋擾。最後村長竟僱人縱火行兇，當場燒死一人。其氣燄囂張之程度，可見一斑。

今年9月底，全國人大常委會公告終止裴春亮的全國人大代表資格。裴春亮正是河南新鄉市輝縣的一名村官，已連任了4屆人大代表、兩屆黨代會代表，還是河南省委委員，被評為「最美村官」、「中國十大傑出青年農民」，各種榮譽一大堆。到頭來，依舊重蹈「土皇帝」老路。

一方面是巨大的財權，一方面對村官的監督形同虛設，暗箱操作成為通行規則，農民無從參與，村官的腐敗成本近乎零，胃口和膽子自然愈來愈大，殘暴刻薄有增無減。有專家建議設置村一級的紀檢監察機構，這種自上而下的刻板思維，實則是本末倒置。最根本的監督，難道不是賦予村民真正的話語權嗎？有正路不願意走，非要閉眼摸石頭過河。村官腐敗，永無寧日。