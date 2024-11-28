撥亂反正：亞版北約 難容台灣

連續3日分析了構建「亞洲版北約」或「北約亞洲版」遇到的種種障礙，當中還有一個難以解決的問題，就是台灣的角色和處境。有別於世貿或APEC等經貿合作組織，正版北約作為一個軍事安全聯盟，其成員必然是以國家為單位，亞洲版的北約不能例外。雖然美國及其盟友的對台立場和關係各有不同，但起碼表面上仍是奉行「一個中國」政策，將來的亞版北約肯定難以接納台灣為成員。而且台灣正正位於美西方在太平洋的對華包圍網的中央位置，中間穿了一個大洞，又怎能將中國一網成擒？

與希臘及土耳其之間長期存在領土、種族、宗教和經濟利益爭議的塞浦路斯，最近就申請加入北約與美國展開了討論。若果最終成事，有人認為值得台灣當局參考。但塞浦路斯現已是個獲國際社會公認的獨立國家，英軍及聯合國維和部隊早已駐紮當地，加上土耳其與希臘關係逐步正常化，才促成塞浦路斯成功加入歐盟和嘗試加盟北約。台灣明顯並不具備這些條件。

如果不考慮包圍網穿窿的問題，飛起台灣，由美、日、韓、澳、菲等國自立亞版北約；又或者名義上不包括台灣，但實際上將台海納入亞版北約的防衞範圍，又是否可行？這會將台灣置於等同烏克蘭於俄軍入侵前夕的境地，大大助長了台獨分子的氣燄，以及增加北京在威脅及壓力下決定武統台灣的機會，預防戰爭反變了誘發戰爭。

不過，人類，尤其是美國及其盟友往往就是如此缺乏理性。3年前俄國聲嘶力竭地警告北約停止東擴，一眾美西方領袖就是聽不入耳。當然也有可能是有人故意迫使俄方入侵烏國以從中圖利，亞版北約可能就是誘使北京放棄和平統一及和平崛起的陽謀。