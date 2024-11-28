自成一家：為何害怕榛樹導彈

俄羅斯日前突然發射一枚名為「榛樹」的中程彈道導彈，成功擊中烏克蘭一個軍火兵工廠。北約彷彿瞬間清醒過來，立即和烏克蘭政府商討應對方法，烏總統澤連斯基更直接表明，期待美國當選總統特朗普就解決俄烏衝突提出建議方案。西方國家很明顯都害怕榛樹導彈。

原因無他，整個歐洲皆在榛樹導彈的射程覆蓋範圍內。根據歐洲國家的推測，這款導彈的極限射程有可能超過3,000公里，俄羅斯更聲稱榛樹導彈的射程為5,000公里。無論哪個數字真確，榛樹導彈從俄國本土發射，可以打到歐洲大陸任何城市，包括倫敦、巴黎、布魯塞爾，這是毫無疑問的。

當然，距離不是問題，最大的關鍵是歐洲國家的反導系統能否攔截榛樹導彈。根據美國智庫戰略與國際研究中心之前的統計，俄烏戰爭爆發以來，烏軍一度取得近九成的導彈攔截成功率。俄羅斯在這次導彈發射前半小時特地向美國通報，華府立即向烏國通報情況以做好準備，可是烏軍依然無法抵擋。換言之，歐美陣營的反導系統根本無法攔截這種類型的導彈。

所以，普京政府這次發射榛樹導彈，表面上看是對歐美允許烏國使用導彈襲擊俄國本土的回應，實際上是在警告西方國家，不要不斷挑戰俄國底線。俄軍此次使用的榛樹導彈可攜帶6枚分導彈頭，屬於核常兼備戰略打擊武器。也就是說，普京意圖向北約表明，如果西方國家繼續支援烏國，俄羅斯不排除進一步打擊歐洲國家的任何可能性。

面對俄羅斯使用榛樹導彈直接威懾的行徑，歐洲國家若放緩支持烏克蘭，意味之前的投入全部白費；支持烏克蘭的話，又隨時帶來安全風險。目前擺在歐洲各國面前的局面非常尷尬。