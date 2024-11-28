龍吟虎嘯：和談愈晚 烏敗愈慘

特朗普曾聲稱當選美國總統後，要在24小時內結束俄烏戰爭。這讓俄羅斯總統普京由衷高興，亦說明美國不想也頂不住支持烏克蘭進行長期戰爭。這在勢頭上和心理上，令俄羅斯處於上風。

特朗普要想在短期內促成和談，就要答應普京開出的條件，搞定烏國及歐洲盟友。於是普京就要在和特朗普商談這件事之前，盡量多攞籌碼。最具體有效的，一是最好全部收復庫爾斯克失地；二是把烏東4區全部拿下，特別是把頓涅茨克的戰略樞紐紅軍城拿下，威脅基輔；三是把敖德薩這個最重要的出海口拿下，普京在談判桌上就能取得壓倒性優勢。

有了這樣的優勢，烏克蘭若不肯罷手再頑抗下去，就會有亡國之憂。屆時，歐盟為了自己在這近3年的戰爭中賠進了那麼多、損失那麼大，就很可能掉轉頭「瓜分」烏克蘭，而烏克蘭就會在俄美西方世界的餐枱上任人宰割。當然，普京拿到上述籌碼絕不容易，烏克蘭、歐盟也會在這段時間全力頑抗；相對而言，俄羅斯收復庫爾斯克比較容易。

事實上，烏克蘭軍方已透露，8月份佔據庫爾斯克1,376平方公里土地，如今已銳減為800平方公里，喪失了40%。而俄羅斯的反攻日益增強，俄方透露，在持續不斷的包圍進攻下，俄軍消滅了烏克蘭的精銳旅團。據稱，烏軍現正處於三面包圍中，尚有一條撤退生路，再不撤退的話，就會被四面包圍，在俄軍總攻下全軍覆沒。現在俄軍在庫爾斯克部署了近6萬兵力，是烏軍的數倍，這些烏軍的處境極為困苦，隆冬將至，缺糧草、缺彈藥，補給難繼，士氣低落。俄軍正部署合圍，耗盡烏軍的戰力和意志，尋機一舉殲滅或逼其投降。

本來，烏克蘭總統澤連斯基還是抱有希望的，以為用美製長程武器打擊俄羅斯境內，就可以扭轉戰局，結果反遭俄羅斯更厲害的打擊，形勢更加不妙，不要說扭轉戰局了，連苟延殘喘的時間都不多也。