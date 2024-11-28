搗沙田屋邨賭檔 拘12男女

【本報訊】執法部門聯同房屋署人員，於本周二（26日）展開代號「軌跡」的打擊街頭聚賭行動，在大圍、沙田廣源邨及馬鞍山頌安邨一帶，以涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」拘捕11男一女（51至85歲），他們已被扣查。另外，房屋署人員亦於聚賭黑點清理大量雜物。