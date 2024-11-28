要聞港聞

搗沙田屋邨賭檔 拘12男女

涉案人士被帶走。 涉案人士被帶走。
涉案人士被帶走。
【本報訊】執法部門聯同房屋署人員，於本周二（26日）展開代號「軌跡」的打擊街頭聚賭行動，在大圍、沙田廣源邨及馬鞍山頌安邨一帶，以涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」拘捕11男一女（51至85歲），他們已被扣查。另外，房屋署人員亦於聚賭黑點清理大量雜物。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc