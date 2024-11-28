象鼻山路猛火噬 40米隔音屏焚毀

8旬嫗吸濃煙不適送院 荃灣象鼻山路一段隔音屏，昨晨突然起火燃燒，火勢非常猛烈，濃煙席捲半空，駛經車輛紛紛停下躲避。消防到場開喉撲救，並把火救熄，惟約40米長隔音屏付之一炬。消防經初步調查，相信路邊有堆放雜物手推車起火，並波及隔音屏釀成嚴重火災。警員正翻查附近一帶閉路電視，調查事發原因，案件列作火警跟進。事件中，一名八旬婆婆疑吸入濃煙不適，經敷治後毋須送院。

昨晨11時許，象鼻山路往屯門方向近石圍角邨石菊樓對開，一段約6米高的隔音屏突然起火焚燒，火勢迅速蔓延開去，一時間火光熊熊，現場陷入一片火海之中，濃煙更捲上高空，在遠處亦可見到，有途經司機見狀報案。由於隔音屏猛烈燃燒，且不斷有火屎跌進道路，加上現場溫度升高，駛經的車輛不敢貿然通過，擔心會受到波及變火燒車，因此紛紛停下等候、或者褪車躲避。

燈罩熔化 僅剩熏黑龍門架 消防接報到場後，派出煙帽隊開喉向起火隔音屏射水灌救，其後把火撲熄。現場所見，一段約40米長的隔音屏焚毀，僅剩下熏黑的「龍門架」，一條橫跨象鼻山路的行人天橋亦被波及，橋底熏黑和燈罩被熱力熔化。事件中，一名途經現場的85歲婦人，懷疑吸人濃煙不適，在現場接受救護員治理後，毋須送院。消防相信行人天橋底一輛堆放雜物手推車首先起火，繼而波及旁邊的隔音屏引發火災。執法部門將案件列作火警跟進。

手推車雜物焫着 路段搶修 路政署表示，消防將火救熄後，已即時聯同承建商和獨立工程師檢查受影響的道路設施，確認隔音屏障及行人天橋的結構均為安全，惟約40米長、12米闊範圍的隔音屏障部件受損。承建商隨即展開移除損壞的隔音板部件的工作，並會緊接重鋪受損路面，以期爭取於今日清晨前重開受影響行車線。

運輸署宣布受火警影響，象鼻山路往荃錦交匯處方向、近象山邨的全線封閉，象鼻山路往城門隧道方向近象山邨的部分行車線亦要封閉。九巴路線49X（往青衣方向），263、269D（往屯門/元朗方向），和龍運巴士路線E41、E42（往機場方向），受火警影響須改道行駛。