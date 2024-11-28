屯門女工遭攪拌機夾手骨折

【本報訊】昨日下午2時許，屯門天后路南豐工業城一間生產沐浴露及洗頭水工場，姓蘇（62歲）女工把沐浴露材料放入攪拌機時，手套意外被夾住動彈不得，工友見狀關上電源替她解困，同時致電報案。救護員接報到場，證實蘇婦手部骨折及留下傷口，經包紮後送往屯門醫院治療。案件列作工業意外有人受傷處理。