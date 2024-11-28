電子煙混毒品難辨識 團體促加強管控

【本報訊】衞生署控煙酒辦公室指出，電子煙正逐漸成為吸毒的工具，呼籲政府盡快立法禁止管有電子煙及加味煙。吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，電子煙在青少年中的流行問題日益嚴重，不法分子通過在電子煙煙油中添加合成大麻素或依托咪酯（太空油）等新興毒品，導致青少年可隨時隨地吸毒。相關毒煙彈的外觀與普通煙彈相似，令辨識變得困難，情況令人擔憂。

控煙酒辦籲立法禁止管有 湯修齊強調，政府曾宣布將推出新措施以加強控煙，包括全面禁止電子煙及加味煙，但至今尚未將法案提交立法會。他認為，議員對控煙的支持度普遍較高，相信大多數議員會考慮市民健康和公共衞生，推動降低本港吸煙率，減輕公共醫療壓力。當局的目標是將吸煙率從現時的9.1%降低至7.8%，湯指出，單靠提高煙草稅無法有效降低吸煙率，希望加強控煙措施盡快出台。

此外，針對部分餐廳或酒吧提供的水煙，有專家也提出警告。東區醫院高壓氧治療中心醫生鄧建邦表示，水煙吸食時使用的木炭若未完全燃燒，會釋放大量一氧化碳。研究顯示，水煙的一氧化碳排放量是香煙的9倍，長期暴露於水煙煙霧中的人士，例如餐廳員工更面臨職業安全風險。鄧補充，一氧化碳中毒的症狀與醉酒類似，包括頭痛、暈眩及意識不清等，且許多水煙吧同時提供酒精飲品，吸食者可能誤以為是飲酒所致，延誤治療。

控煙酒辦表示，去年1月至今年10月，共進行超過300次水煙執法行動，發出約230張罰款通知書，並向20間酒吧及食肆發出130張傳票；在協助及教唆吸煙罪行的定罪個案中，涉案處所的負責人及員工最高被罰款共2.4萬元。