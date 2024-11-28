印度空運抵港快件 藏16公斤太空油粉

可製4.8萬煙彈 兼搗3分銷儲存中心拘7人 有見以依托咪酯為主要成分的「太空油」對社會影響日深，對年輕人造成禍害，香港海關針對新興毒品調整執法策略，將依托咪酯納入拉曼光譜儀的檢測資料庫，並於本月展開執法行動，成功搗破兩個依托咪酯分銷中心及一個「太空油」煙彈儲存中心，期間亦從8個由印度空運抵港的快件內，檢獲共16公斤依托咪酯粉末，並在多處搜出191粒「太空油」煙彈，市值共1,700萬元。行動中，海關拘捕5男兩女，當中包括一名任職小學教師的買家，各被捕人士已獲准保釋。

市值共1700萬 買家包括教師 海關機場人員針對依托咪酯的生產地，透過風險評估及資料分析，於本月10日、11日及17日，揀驗8件由兩間公司從印度寄出、報稱為聚合物的快件，由於X光影像顯示貨物密度較一般聚合物低，加上聚合物通常以桶裝載送往公司地址，以快件形式送往7個個人地址的情況較為少見，於是展開深入檢查，繼而揭發有關快件內裝有以錫紙袋或透明膠袋裝載、散發濃烈異味的白色粉末。關員利用拉曼光譜儀檢測，證實有關粉末為依托咪酯，是海關首次截獲以空運偽報方式進口的案件。據海關推斷，涉案粉末可製成4.8萬粒煙彈，若然流入市面，後果不堪設想。

經跟進調查及監控遞送，關員以涉嫌「在沒有許可證輸入禁運物品」及「管有第一部毒藥」拘捕兩男一女收貨人（27至48歲），3人報稱任職廚師、侍應及無業，另於他們的單位起獲一批包裝工具，包括密實袋、電子磅及封口機。

至本月25日，關員突擊搜查大角咀一個工廈劏房單位，檢獲同類包裝工具及小量冰毒，相信不法分子利用包裝工具，將依托咪酯粉末分拆至數十克一包，再分銷至加工工場，混入有香味甘油甚或其他毒品，加熱至液態製成煙彈。

海關經追查後，發現不法分子透過社交媒體銷售「太空油」煙彈，並利用電子錢包收錢，以及經由網上速遞平台送貨，從而遙距操控交易，增加偵查難度。

社媒銷售涉案煙彈 遙距交易 關員鎖定一個煙彈儲存中心，並於本月21日展開行動，拘捕一男一女中心負責人（37歲及43歲），檢獲共178粒煙彈及53部電子煙機。此外，關員拘捕一名任職小學教師的25歲男買家，以及負責遞送的23歲男速遞員，初步相信該名教師以數千元購買11粒煙彈自用，同時在其寓所內搜出兩粒同類煙彈。

海關對於為人師表知法犯法表示憤慨，直斥其不懂自愛，無法以身作則。