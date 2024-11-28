醫健：老有所醫：甚麼是尿道炎（二）

今期會講解尿道炎的治療方法。尿道炎多數以抗生素治療為主，主要靠症狀診斷，也可以留尿液作細菌培養，不過種菌報告需時，症狀明顯的會先開抗生素，待有報告時有機會再作調整。輕微的尿道感染，一般須服5至7天的抗生素，要是抗生素合適的話，症狀在兩至三天後已經有改善，不過也要跟醫生指示完成整個抗生素療程，若自行停藥將增加抗衰抗藥性，造成治療時間延長或日後容易復發。

嚴重的泌尿道感染，一般是發生在腎臟的上泌尿道感染，雖然較為少見，但也相對較為嚴重，需要積極處理，通常要在住院期間以靜脈注射抗生素，並以點滴輸液補充水分。反覆性尿道炎感染，可服用小量抗生素，但服用時間較長。或在更年期女性患者可加上賀爾蒙補充療法。

延誤治療或損膀胱功能 一般尿道炎治療方法簡單，照服醫生處方的抗生素，很快就能根治。不過，要是未經治療或治療不當，就有機會引起許多後遺症。例如反覆的尿道炎會使尿道上皮纖維化，最後會令尿道收窄、小便困難，如果再不治療，它會影響膀胱，使膀胱逼尿肌為克服尿道收窄的阻力而增加負擔，結果是逼尿肌肥厚，膀胱失去功能或產生憩室等。

長期膀胱炎或治療不當，會使膀胱逼尿肌纖維化，膀胱收縮能力變弱，容量減少，患者會因為餘尿多而頻尿，甚至有人會因而不敢出遠門，大大影響日常社交生活。此外，輸尿管是將尿液從腎臟輸送至膀胱積存，因為它只是輸送管道，很少會引起發炎，但如果膀胱功能不良，過多的尿液積存使膀胱內壓增高，也有機會導致輸尿管積水，蠕動能力變差，輸尿管也可能變得彎曲或脹大。

在未充分治療的情況下，要是細菌或病源從下泌尿系統，由下而上去到腎臟或腎盂，可能會導致腎臟或腎盂發炎，引起腎疤痕產生及腎功能喪失。長期或慢性發炎會使腎實質縮小，腎功能會進一步破壞，所以有腎臟感染，尤須特別注意。

此外，由於某些細菌會分解尿液中的尿素，使得尿液酸鹼度及尿成分改變而容易引發結石，某些結石也容易引致感染，由於發炎痊愈後都會以纖維細胞代替，反覆的發炎下，如果是輸尿管或尿道會導致收窄而有腎積水或膀胱功能變差的後遺症。如果是腎臟有疤痕產生，也會使腎功能喪失。

由於造成尿道炎的細菌不同，所需使用的藥物也不同，因此不建議自行到藥房購買成藥治療，服用成藥不但治標不治本，更可能延誤就醫的時間，讓相對簡單的尿道炎進一步發展成更嚴重的腎盂發炎，更嚴重可能還要住院治療，甚至引發敗血性体克。

所以一旦出現尿道炎、膀胱炎甚至是腎盂腎炎等泌尿道感染症狀時，最好還是求診於醫生，由醫生處方相對應的藥物，和進行尿液檢驗。下期會講解從生活習慣入手，改善尿道炎病情。

婦產科專科醫生邱珮琪

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