獲捐近半億建教學中心 醫專引入AI培訓醫生

【本報訊】本地醫療人手不足，香港醫學專科學院早前獲香港賽馬會慈善信託基金捐出4,960萬元，成立「賽馬會醫學教育發展中心」（JCIMED），並支持為期5年的相關培訓，提升醫療人才培訓水平。新中心將引入擴展實境（XR）、人工智能（AI）等技術，料能為逾4,800名醫生提供培訓。醫專主席梁嘉傑昨出席中心成立典禮時指，將會以「能力為本醫學教育」、師資培訓、延續醫學教育，及質量保證作中心的4大發展方向，冀提升本地醫學教育及專科培訓水平，滿足社會對更好醫療人才的需求。

擴展實境 模擬高風險程序

中心榮譽總監鄭振邦指出，將為各學院的導師、考官等進行培訓，協助他們進行「以能力為本醫學教育」（CBME）。另外，中心亦將在臨床培訓中引入擴展實境，模擬複雜、高風險程序，讓受訓醫生於學院外作自行訓練。近年AI發展一日千里，中心將加強醫生的AI使用能力，亦會針對使用AI時的權責及道德問題進行教育。