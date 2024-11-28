12人被賣豬仔 滯留KK園未歸

【本報訊】今年第二季起懷疑被誘騙到東南亞國家、被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的迹象，截至本月25日，執法部門共接獲23宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮、而無法離開當地的求助個案，當中11人已回港，餘下12宗個案，求助人指人身自由受到限制，但仍安全，能與其家人或小組聯絡，入境處正提供協助。

據立法會文件，今年首10個月，入境處共接獲2,730宗求助個案，當中1,600宗（約59%）涉及港人在外遺失旅行證件；596宗涉及港人在外住院或患病的求助個案；以及60宗在外遇交通意外求助。

入境處擬保留入境處助理處長（遣送審理及訴訟）有時限職位，由明年4月1日至2027年3月31日止。該處指，該助理處長職位需就遣送審理及訴訟部的工作作出策略性規劃和提供適時指導，以處理與免遣返聲請、上訴、羈留及遣送有關的各種複雜法律事宜。

另外，就現時舊式樓宇的改建，消防處需要長期專責的首長級人員支援，建議將現時一個副消防總長有時限編外職位轉為常額職位。對於該職位的職務是否能由其他副消防總長承擔，消防處表示，由其他現有的副消防總長承擔額外職務而又不影響其現有職務，在運作上並不可行。