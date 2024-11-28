東呼即應 ：輪椅位擺滿露營行裝 自私巴士乘客太猖狂

【本報訊】乘坐公共交通工具時須遵守相關規則，惟偏偏有部分乘客不願守。《東呼即應》近日發現有網民在社交平台發文，指有露營人士乘坐巴士時，在輪椅位置放下大量行裝。從相片所見，輪椅位至少擺放了6至7個大型行山背包，連同背包綁着的行山用品，不但霸佔了輪椅位，更阻礙了部分通道，旁邊站着的乘客亦只能無奈「呆企」。若有上層乘客要落車，亦要「大步檻過」這堆行裝。

類似情況絕非孤例，另一張網上流傳的相片亦顯示，有人將大堆露營用品「塞爆」輪椅位，令殘疾人士「無車搭」，今次涉事人更施施然將大型背包放上「只准放置小型物件」的巴士車輪上方位置，明顯違規，有網民批評這些人士「人無賴，便無敵」，亦有網民指司機有責任作出勸喻，阻止情況發生。

有人亂扣安全帶擋通道 巴士上亂放物品阻礙別人已相當離譜，更有甚者連安全帶都「唔識扣」！網上流傳的片段中顯示，有一名白衣男乘客坐在巴士上層「扣安全帶」，但竟是橫跨兩座位中間通道、扣在旁邊另一行座位的安全扣上。乘客上落車要「跨欄」而過，一旦站不穩更會釀成意外。