外勞被剝削收天價中介費 議員促當局主動預防

【本報訊】現時根據「補充勞工優化計劃」聘用內地勞工，須經國家商務部批准的勞務中介公司招聘。有議員指有「艇仔」向外勞收取天價中介費，甚至有議員指有外勞被引誘簽訂陰陽合約，銀行提款卡被收走。被問到能否採取主動措施，勞工及福利局局長孫玉菡回應稱，任何社會即使有執法人員和法規，亦不代表沒人犯法。

議員張宇人昨在立法會提出口頭質詢，指勞務中介公司的服務良莠不齊。會上多名議員指出現時有外勞被剝削的情況，勞工界議員周小松指部分內地勞工會先被「艇仔」招攬再轉介勞務中介，當中有人被收取天價中介費或被要求上交薪金，有中介會將差價回贈僱主，變相聘請廉價勞工。另一議員黃國表示，有內地勞工被引誘簽訂陰陽合約，更甚有人銀行提款卡被收走。

孫玉菡回應指現時有要求僱主簽訂標準合約，及讓外勞參與簡介會等一系列措施，亦有進行突擊檢查。就銀行提款卡被收走的個案，他指銀行卡被收走是非法行為。

當局指有證據可向部門提供 議員謝偉俊批評做法不理想，認為政府應主動預防，指出只等別人報案太被動。議員陸頌雄則關注投訴成本高，指以往有外勞因被解僱，多番輾轉才能重新來港就業。

面對多名議員關注監管及預防措施，孫玉菡指政府有一系列措施保障外勞，多次強調如有證據可向勞工處及執法部門提供，政府會採取行政措施。他強調任何社會有執法人員、有規矩，「唔代表無人犯法㗎嘛！」