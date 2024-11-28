外傭過度借貸飆 當局擬設個人上限
【本報訊】針對青年及外傭等人群有過度借貸情況，今年至10月，外傭被追債致僱主遭滋擾事件已達過去幾年總和。勞工及福利局昨日表示，正研究放債人條例及相關規管，擬就外傭與青年過度借貸問題設立無抵押個人貸款上限，預計明年上半年會就此展開公共諮詢。
計劃明年上半年公眾諮詢
勞工及福利局局長孫玉菡昨在立法會表示，今年至10月，財務公司向外傭追債而導致僱主被滋擾並轉交執法部門的案件已有9宗，較去年多5宗，已超越過去4年的個案總和，最高一筆欠款金額近1.7萬元。針對外傭及青年等人群的過度借貸問題，政府已經在檢視對放債人的規管，包括研究以借貸人的每月收入為基準，設立無抵押個人貸款上限，計劃於明年上半年開展公眾諮詢。
孫玉菡又談到外傭「跳工」，指勞工處頒布修訂《職業介紹所實務守則》後已有改善。去年「跳工」相對簽證申請已大幅減少，跟進個案為1,557宗，較2021年下降超過4,000宗。被拒絕的簽證申請則為502宗，較2021年減少逾2,300宗。
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