外傭過度借貸飆 當局擬設個人上限

【本報訊】針對青年及外傭等人群有過度借貸情況，今年至10月，外傭被追債致僱主遭滋擾事件已達過去幾年總和。勞工及福利局昨日表示，正研究放債人條例及相關規管，擬就外傭與青年過度借貸問題設立無抵押個人貸款上限，預計明年上半年會就此展開公共諮詢。

計劃明年上半年公眾諮詢

勞工及福利局局長孫玉菡昨在立法會表示，今年至10月，財務公司向外傭追債而導致僱主被滋擾並轉交執法部門的案件已有9宗，較去年多5宗，已超越過去4年的個案總和，最高一筆欠款金額近1.7萬元。針對外傭及青年等人群的過度借貸問題，政府已經在檢視對放債人的規管，包括研究以借貸人的每月收入為基準，設立無抵押個人貸款上限，計劃於明年上半年開展公眾諮詢。