加拿大移民部個案積壓 港人申永居隨時等8年

【本報綜合報道】外媒報道，加拿大政府將公布移民及難民政策改革細節，由於堆積大批審理個案，港人「救生艇計劃」下的永久居留申請候批時間估計最少4年。有加拿大議員表示，按目前審批進度，港人獲批永居隨時要等長達8年之久。

突然出現太多不符資格個案 加拿大政府早前公布，會在未來兩年大量削減新增永久居民數目，同時亦會收緊臨時工作簽證規定，現時個案積壓太多。

移民部長米勒於周一（25日）在眾議院公民及移民委員會會議上說，由於突然出現太多不符資格個案，篩查需時，造成整體審批進度被拖慢，原定有25萬宗難民申請須於今年9月底前完成，但目前僅處理了約五分一，即4.8萬宗，每個個案平均需時44個月審批。

政府計劃把2025年新增的永久居民人數目標，由原定的50萬降至39.5萬，並於2026年、2027年進一步分別下調至38萬及36.5萬。港人「救生艇計劃」不在削減範圍內，港人在獲批永居前可透過「維持身份」繼續留在加拿大。