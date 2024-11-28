3年逾百券商退市 促港府正視問題

【本報訊】政府強調要鞏固本港國際金融中心的地位，立法會昨通過由金融服務界議員李惟宏提出的「推動高質量發展，建設金融強國」的議案。他指本港金融機構發展不平衡，過去3年逾100間港交所的券商退出市場，指政府須正視金融機構把業務重心轉至其他的海外市場，有議員更收到業界反映有人利用假身份證申請數字銀行戶口，促政府支援該等銀行。

李惟宏指有意見認為港交所作為香港唯一的證券和期貨交易所，建議研究取消手數的要求，設立除牌公司場外交易的制度等。他又表示本港在金融行業發展水準和金融市場交易的排名較低，認為要為各類產品訂立標準並取得定價權。對於「打風不停市」，他指實體支票作為金管局認可的付款方式，在惡劣天氣下仍然未能使用，情況並不理想。

議員葛珮帆指全球投資者對web3及RWA的需求持續增長，但本港在區塊鏈及web3的推動不足，例如市值1,300億美元的美元穩定幣，其母公司初創階段在港成立，但本港沒在穩定幣市場佔重要位置，港元穩定幣推進速度亦不如預期。她指本港作為國際金融中心應設立RWA監管框架，支持本地企業嘗試多元化服務。

現假證開戶 倡支援數字銀行 本港目前有8間數字銀行，議員尚海龍指最近有業界反映，有人利用假身份證開設數字銀行帳戶，期望入境處、創科局和數字辦的智方便提供支援。他又指現時8家數字銀行雖然擁有約220萬用戶，然而至今沒有一家有盈利，政府應透過宣傳，鼓勵市民更多使用數字銀行服務。

財經事務及庫務局局長許正宇回應稱，政府會進一步深化金融改革創新，致力推動綠色及可持續金融發展，今年會取用ISSB路線圖為不同界別提供可持續路徑。他表示，政府今年會就規管穩定幣向立法會提交草案，未來亦會提供更多元化強積金產品。