黎智英：編輯約章非其要求 否認想做勇武領袖

認曾晤蓬佩奧 不懷疑說過制裁 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審。黎智英自辯指，《蘋果日報》編輯室約章與他無關，他是在審訊時才首次知悉有這份文件。黎智英承認曾到美國跟前國務卿蓬佩奧單獨見面，且不反對自己曾向蓬佩奧提及希望美國實施制裁。黎智英又稱希望透過跟本案被告之一、法律助理陳梓華對話，讓勇武年輕人克制，但矢口否認想做勇武派領袖，反問自己何德何能。

黎智英昨繼續接受辯方大律師關文渭主問。對於從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹在審訊期間指，在「飯盒會」期間，黎智英會談及對時局的看法、政治取態，並提出編採政策。黎智英否認張的說法，強調在「飯盒會」中沒有提編採政策，也不曾講及新聞報道的角度。黎又辯稱，《蘋果》編輯室約章與他無關，他從沒要求他人草擬，他是在法庭受審時，才初次知悉該份文件。

為G20眾籌墊支156萬 黎智英承認曾到美國跟前國務卿蓬佩奧單獨見面。之後，《蘋果》刊登報道，提及黎智英出席何俊仁主持的節目《細說中南海》時，曾稱美國應制裁鎮壓香港示威者的人。黎智英昨在庭上指，不記得有否在節目中說類似的話，但既然報道這樣寫，他沒有理由懷疑真確性。至於本案從犯證人「香港故事」成員李宇軒，黎指是在李因偷渡被捕後，才得知這個人。黎承認，曾經為「G20」眾籌計劃墊支156萬元，但他不知道李宇軒是其中一個收款人，並坦言他不在乎，因為這是助手Mark Simon負責的。

就另一名從犯證人、法律助理陳梓華，黎供稱，當初是李柱銘介紹他認識陳，李形容對方是前線。2019年7月，他跟李柱銘和陳梓華在餐廳見面，而李是個十分謹慎的人，李以安全理由，於會面前要求沒收手機。黎續供稱，他之所以跟陳梓華見面，是因為他覺得，暴力會為這場運動帶來害處，而希望透過跟陳對話，讓勇武年輕人克制、冷靜下來。

稱年輕人不聽別人意見 黎同意，在之後跟陳梓華見面時，相信曾經講過，如果「搞出人命」，整個運動就會失去道德高地及國際支持，強調要守底線，並批評勇武派缺乏組織。不過，對於陳梓華引述黎說，年輕人做不到的事，可利用黎的傳媒力量做到，黎智英昨否認說過這話，又否認想做勇武派領袖，形容說法滑稽、瘋狂又愚蠢。他笑言年輕人不聽別人意見，何況自己又不年輕，何德何能當領袖？

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點