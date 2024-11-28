中英街檢查站 年底無感通關

沙頭角禁區開放 迄13.4萬旅客到訪 被列為邊境禁區的沙頭角已逐步開放，並銳意推動旅遊發展。政府昨日在立法會會議上回應議員口頭質詢時指出，政府在今年底會推出人面辨識先導計劃，日後只要持有效禁區許可證可以進出中英街的人士，經過預先登記就可以使用無感通道出入檢查站，並會研究應用相關科技配合未來開放中英街的旅遊發展。

當局指沙頭角邊境禁區推行開放計劃，至今已有13.4萬名旅客到訪沙頭角，政府密切留意計劃的實施情況和持份者的意見，持續檢視安排並推出優化的措施。現時計劃的每天旅遊限額3,000人，在交通方面，沙頭角公路在平日繁忙時段和假日大致暢順，現階段沒擴闊的需要。

港深擬同步建旅檢大樓 有見沙頭角邊境設施日漸老化，為推動通關效率和當區發展，港深兩地政府已達成共識，同意雙方同步建設橫跨沙頭角河的旅檢大樓，重建沙頭角口岸，相關工程的可行性研究現正進行中，預計2025年之內完成，研究範圍包括口岸附近一帶的道路基建、公共交通用地需求、口岸範圍，土地業權、環境評估和文物保育等的事項。

政府會考慮口岸範圍所需要的交通運輸配套，包括公共運輸交匯處，並且和相關的內地部門和香港的營辦商制訂服務計劃，以處理旅客的出行需求。

政府已成立的發展低空經濟工作組，與內地商討共同建議低空跨境航線、出入境、通關的程序安排和基礎設施配套等，並會在特定地點推動無人機項目，明年初會推出沙盒試點項目，預計首階段是以無人機載貨為主，並放寬超視距飛行，擴大和豐富低空經濟的範圍和應用。

至於推動沙頭角的生態旅遊，政府指有關當局會發掘更多特色的郊外和海岸旅遊路線，亦會完善有關的配套，明年環境和生態局將會在印洲塘舉辦跳島遊活動，為配合沙頭角邊境禁區的開放，運輸署亦已開辦鴨洲至吉澳等外島遊的循環航線，連接沙頭角的碼頭和鄰近香港地質公園的景點，有關服務時間亦會作出調整，以配合往來沙頭角的陸路交通。

文體旅局歡迎各種推動沙頭角文化生態旅遊和提升旅客體驗的建議，包括引入大型觀光船作為跳島遊的交通工具，政府和相關的政策局會積極考慮有關建議。