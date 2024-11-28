擬開3年期職位助推展落實

【本報訊】房屋局擬在2025/26年度開設一個丙級政務官有時限職位，即房屋局首席助理秘書長（特別職務），為期3年至2028年3月31日，年薪及福利開支324.2萬元。該有時限職位以帶領分間單位專責小組，盡快推展落實「簡樸房」規管制度，以及打擊劣質劏房和讓相關住戶早日脫離不適切居所。

年薪福利開支324萬 當局提交立法會的文件指出，擬開設的房屋局首席助理秘書長（特別職務）的有時限職位及專責小組未來的工作，就落實「簡樸房」規管制度的具體工作，包括全速敲定「簡樸房」的相關政策和落實細節、諮詢相關持份者、與律政司盡快完成法例草擬工作、與相關政策局和部門就相關議題保持聯繫，以及盡快向立法會提交條例草案。

除上述擬議開設的首長級有時限職位外，當局計劃在2025/26年度開設一個高級政務主任職位；高級屋宇測量師、屋宇測量師及測量主任（屋宇）職位各一個；以及一個一級行政主任職位，負責為專責小組提供日常行政支援。有關職位為期3年，至2028年3月31日止。該5個非首長級有時限職位，需增加的年薪開支為537.8萬元，而所需增加的每年平均員工開支總額（包括薪金及員工附帶福利開支）則約為796.6萬元，當局會在2025/26年度及隨後的相關年份預留所需款項，以應付涉及的開支。