規管簡樸房 當局倡設上訴機制

【本報訊】當局建議在「簡樸房」規管制度下設上訴機制。房屋局文件指出，當相關業主不同意房屋局局長就現存分間單位登記制度、寬限期和「簡樸房」認證制度所作決定或所發出的書面指示時，可透過獨立的上訴委員會上訴。而上訴委員會委員由獨立的第三方人士出任。

受執法影響戶不獲提早上樓 政府倡設立上訴機制，上訴委員會委員可以包括建築測量工程專業人士及法律界人士等，確保有平衡、獨立的第三方意見考慮上訴。至於在「簡樸房」規管制度下房屋局局長的其他決定，包括巡查、搜證、執法和檢控等，如相關人士不服有關決定則可通過司法程序處理。

安置方面，當局稱，為避免執法行動令受影響的劏房戶流離失所，政府會按需要透過相關的社工隊，協助他們在私人市場上尋找其他租盤搬遷，包括已獲有效認證的「簡樸房」。政府亦會靈活調配其他房屋資源，例如過渡性房屋、中轉房屋、臨時收容中心等，為有需要的住戶暫時提供安身之所。然而，即使受「簡樸房」規管制度下執法行動影響的「劏房」戶正輪候公屋，他們亦不會因上述執法行動而獲提早編配公屋單位，否則對其他同樣輪候公屋的人士並不公平。