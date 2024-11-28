資助青年創業 揭較低分申請者獲取錄

【本報訊】當局於2015年《施政報告》中宣布成立3億元的青年發展基金，資助當時的計劃未能涵蓋的創新青年發展活動。審計署曾到訪兩間非政府營運機構的辦公室，檢視第一輪創業計劃下項目的推行情況，包括青年創業申請者的甄選過程，發現有機構面試後取錄較低分的申請者，審計署促營運機構需確保公平機制，以甄選青年創業申請者包括妥善備存與評審程序相關的文件紀錄，例如記錄申請者在面試中得分最高但落選的原因等。

欠評審文件紀錄 審計署指，其中一間非政府營運機構選出的22名青年創業申請者中，有5名（23%）在最終面試並沒有取得最高分數，縱使該機構稱是在評審小組全體成員商議後選出，但機構並沒有文件紀錄可監察上述商議及確認結果，而青年創業申請者的初步評審及最終面試，部分評審小組成員申報利益衝突的文件紀錄，亦未能提供予審計署審閱，審計署促營運機構需要確保有公平的機制以甄選青年創業申請者。

另外，審計署指有需要加強監察非政府營運機構在招募參加者方面的工作，提到一間機構獲資助舉辦一個為期28天的項目，參加者有45人，機構須透過不同宣傳渠道公開招募參加者，審計署留意到機構委託大灣區一所大學為「支持大專院校」，協助招募其學生參與該項目。而根據紀錄，申請共有52份，其中45份為來自該大學的學生，有部分面試分數較高的申請者因個人理由沒有參加項目，最後全部45個名額均由該大學的學生取得。