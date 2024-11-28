出入多管制 理大被指需放寬公眾到訪

【本報訊】理工大學自2019年社會事件起實施多項出入管制，截至今年9月仍只限學生、教職員及獲授權人士進入校園。審計署在新一份《審計報告》指，截至去年6月底在保安及安全加強措施上的開支達1.296億元，並指理大須遵從土地契約的規定，所有公眾人士均可就所有合法目的，在指明時間內自由進入主校園的指定空間或範圍。

2019年社會事件後實施 審計署指留意到社會大眾不時對理大的開放校園政策表示關注，認為理大需續留意最新情況，在適當時調整保安措施。

2019年11月底，理大開始規劃及推行校園修復和保安加強工作。據審計報告指，兩項開支分別達1.062億元及1.296億元，有關工作已於2022年6月完成。惟截至今年9月，各大學均已陸續開放校園讓公眾人士隨意進入，但理大仍維持多項出入管制政策，包括只限學生、教職員及獲授權人士進入校園，出入人士須在校園主要出入口的閘機上以通行證或通行碼核實身份。理大指一直遵從土地契約的規定，容許公眾人士經訪客登記系統進入校園，理大亦沒責任向所有公眾人士開放校園的全部範圍。審計署則指，理大於2022年9月就加強校園保安事宜向教資會提交報告，報告指會繼續留意情況及調整出入管制和保安措施，包括在情況合適時放寬有關措施。署方認為理大需要繼續留意最新情況，並在適當時調整保安措施。

升降機自動梯需增保養 審計報告亦指出，理大需加強監察升降機及自動梯的保養以減少事故發生。署方檢視了74部升降機及10部自動梯在2022至2024年度的事故報告，發現有69部升降機曾發生事故，事故率高達93%，事故總數為413宗，總停機時數達2,523小時。審計署認為理大有需要加強監察升降機及自動梯的保養以減少事故發生，並應加強監察升降機及自動梯的保養。