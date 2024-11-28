「死船」霸佔避風塘 籲海事處電子化處理牌照

【本報訊】避風塘泊位安排一向備受爭議。審計署發表的新一份審計報告，指到訪7個避風塘和一個避風碇泊處，發現有67艘本地船隻並未領有效運作牌照/閑置允許書，導致有「死船」霸佔避風塘泊位。署方建議海事處考慮採用電子服務處理運作牌照/閑置允許書續期事宜，又建議加大力度就有效期屆滿的運作牌照/閑置允許書與船東跟進，並視乎情況採取檢控行動。

審計署於今年6月和7月到訪該些避風塘和避風碇泊處，透過拍攝照片抽樣檢查停泊在內的770艘本地船隻，發現有67艘本地船隻並未領有有效運作牌照/閑置允許書，當中有43艘本地船隻未獲發所需的驗船證明書；有29艘本地船隻的運作牌照/閑置允許書有效期已屆滿超過一年。

海事處回應審計署查詢時表示，在2023年對其中5艘船隻的船東就牌照有效期已屆滿提出檢控。

3.5年耗逾百萬移走沉船 另外，報告提到2021年至2023年期間，海事處在避風泊位內發現130艘沉船，截至6月底海事處或船東已移走當中113艘沉船。但審計署留意到有37艘被海事處發現後超過30天才被移走。而在2021年1月至今年6月期間，海事處曾移走28艘沉船，招致開支為110萬元，當中17艘擁有權未能確定。不過，海事處截至今年8月仍未向可追查擁有權的11艘船之船東發繳費通知書，涉及費用達44.85萬元。

審計報告續指，海事處沒有評估避風塘平日的使用量，並於今年8月13日到訪3個避風塘，以觀察平日使用情況。海事處指，據觀察所得，新油麻地避風塘、藍巴勒海峽避風塘和屯門避風塘的使用量分別為60%、40%和48%。由於避風塘停泊區按先到先得方式供所有船隻使用，如這3個避風塘平日的使用量已相當高，則在颱風襲港期間或許只能提供有限的避風泊位。

審計署認為，由於點算船隻數目的現行做法涉及大量人手，使用量的估算亦未必完全準確，海事處需探討利用科技評估避風塘在颱風襲港期間和平日的使用量。