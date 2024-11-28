重量未達標重複記錄 無人機審核須改善

【本報訊】政府積極發展低空經濟，但新一份《審計報告》發現民航處對小型無人機操作的規管欠妥當，其中逾6,000架屬甲二類最常見的5個型號之小型無人機，有25架重量不符合標準，又揭發2.2%（130架）無人機有重複記錄。審計署建議，民航處應優化SUA一站通，並密切監察核實中的小型無人機的處理情況，以採取措施確保個案獲妥善跟進。民航處回應指，整體上同意審計署建議。

《小型無人機令》下無人機主要分為三類，分別是重量少於250克的甲一類、重量超過250克但不超7公斤的甲二類，以及7公斤以上但不超過25公斤、屬「進階操作」的乙類。甲二類操作和進階操作的小型無人機均須註冊。民航處於2022年5月推出小型無人機電子平台（SUA一站通），作為《小型無人機令》下的指定資訊系統，是供公眾進行註冊及取得操作安全知識、相關規定文件及指引資料的一站式平台。

審計署指，截至今年6月30日，在「SUA一站通」上共有24,070架註冊小型無人機，審查其中6,030架註冊為甲二類的首5個常見型號小型無人機後，發現有25架重量與甲二類規定不符，其中22架被記錄為不超過250克，即只屬甲一類無人機；另有3架更被記錄為24至25公升，超報7公斤限制逾3倍，屬乙類進階操作無人機最重級別。

另外，雖然小型無人機應各有獨一無二的序號，但註冊為甲二類小型無人機中，有2.2%（130架）的序號在SUA一站通內有重複記錄；另有30架由22個已刪除帳戶持有，反映當局有需要跟進核實。報告又提到，民航處處理涉嫌違反《小型無人機令》的38宗個案，當中34%（13宗）涉及旅客。審計署指，民航處要繼續致力對旅客進行宣傳和教育工作。

籲民航處優化SUA一站通 民航處處長整體上同意審計署的建議，並表示會繼續適當地改善SUA一站通及內部程序，以進一步方便公眾完成與小型無人機應用相關的各項註冊程序，同時亦會繼續致力進行以旅客為對象的宣傳工作。